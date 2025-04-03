03 апреля 2025

Жительница Тюменской области погибла под колесами поезда

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Женщины переходили через железнодорожные пути
Женщины переходили через железнодорожные пути Фото:

Жительница Тюменской области погибла под колесами поезда, еще одна получила серьезные ранения. Инцидент произошел на станции Юшала, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«На станции Юшала Тюменской области две женщины переходили железнодорожные пути. Попали под проходящий поезд. Одна получила смертельные травмы, вторая доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Следователи СК на транспорте устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий.

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Жительница Тюменской области погибла под колесами поезда, еще одна получила серьезные ранения. Инцидент произошел на станции Юшала, сообщает межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «На станции Юшала Тюменской области две женщины переходили железнодорожные пути. Попали под проходящий поезд. Одна получила смертельные травмы, вторая доставлена в больницу», — говорится в сообщении. Следователи СК на транспорте устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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