Ампутировавший себе ногу якутский боец СВО вернулся домой живым

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Боец СВО вернулся домой
Боец СВО вернулся домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец СВО Александр Федоров, который в боевых условиях ампутировал себе раненую ногу, после длительного лечения вернулся в родную Якутию. В родном селе Бясь-Кюель бойца встретили как настоящего героя. На встрече присутствовали друзья героя, земляки, однополчане и администрация города, рассказали местные журналисты. 

«Александр Федоров отрезал ногу собственным ножом и дождался помощи. После месяцев, проведенных в госпитале, якутянин вернулся домой», — передаёт «Российская Газета» со ссылкой на местных журналистов.

Раннее Александр Федоров самостоятельно ампутировал себе раненую ногу полевым ножом после 17 дней на передовой с гноящейся раной. Это решение спасло ему жизнь, предотвратив смертельное заражение крови.

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Боец СВО Александр Федоров, который в боевых условиях ампутировал себе раненую ногу, после длительного лечения вернулся в родную Якутию. В родном селе Бясь-Кюель бойца встретили как настоящего героя. На встрече присутствовали друзья героя, земляки, однополчане и администрация города, рассказали местные журналисты.  «Александр Федоров отрезал ногу собственным ножом и дождался помощи. После месяцев, проведенных в госпитале, якутянин вернулся домой», — передаёт «Российская Газета» со ссылкой на местных журналистов. Раннее Александр Федоров самостоятельно ампутировал себе раненую ногу полевым ножом после 17 дней на передовой с гноящейся раной. Это решение спасло ему жизнь, предотвратив смертельное заражение крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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