Ампутировавший себе ногу якутский боец СВО вернулся домой живым

Боец СВО Александр Федоров, который в боевых условиях ампутировал себе раненую ногу, после длительного лечения вернулся в родную Якутию. В родном селе Бясь-Кюель бойца встретили как настоящего героя. На встрече присутствовали друзья героя, земляки, однополчане и администрация города, рассказали местные журналисты.
«Александр Федоров отрезал ногу собственным ножом и дождался помощи. После месяцев, проведенных в госпитале, якутянин вернулся домой», — передаёт «Российская Газета» со ссылкой на местных журналистов.
Раннее Александр Федоров самостоятельно ампутировал себе раненую ногу полевым ножом после 17 дней на передовой с гноящейся раной. Это решение спасло ему жизнь, предотвратив смертельное заражение крови.
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