Постановку в честь Бориса Рыжего везут в Екатеринбург, в ней сыграет звезда

В Екатеринбурге устроят премьерные показы спектакля «Б.Р.», посвященного Борису Рыжему — «последнему поэту XX века». В нем сыграют актер Алексей Кирсанов (сериалы «Перевал Дятлова», «Пищеблок», «Чикатило»), а также премьеры Большого театра. Спектакль покажут в большом павильоне Свердловской киностудии, рассказали URA.RU в пресс-службе учреждения.
«Главная особенность спектакля „Б. Р.“ — это совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Через такую сложносочиненную форму мы предлагаем зрителям узнать о быстрой и яркой жизни человека, который мог бы сейчас жить среди нас и которого можно назвать героем нашего времени», — поделился режиссер спектакля Даниил Романов.
Зрителей перенесут на крышу многоэтажного дома, где каждый артист будет интерпретировать поэзию Бориса Рыжего с помощью танца, слова и музыки. Участие в спектакле примут актер МХТ им. А.П. Чехова Алексей Кирсанов, танцовщик и художественный руководитель «Урал Опера Балет» Максим Петров, премьеры Большого театра Вячеслав Лопатин и Владислав Лантратов, танцовщик и хореограф Александр Тронов, заслуженный артист России Олег Габышев, исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты Euphoria Orchestra и другие артисты. Постановку покажут трижды: 17, 19 и 20 апреля.
Борис Рыжий — уральский поэт, лауреат литературных литературных премий. В свое время его окрестили «новым Сергеем Есениным», Евгений Рейн называл его «самым талантливым поэтом своего поколения», а премию «Антибукер» Рыжему вручал Евгений Евтушенко. Поэт написал около 1300 стихотворений, но покончил с собой в 26 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!