Экономике России предрекли нулевой рост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шохин заявил о снижении роста экономики России
Шохин заявил о снижении роста экономики России Фото:

Экономический рост в России замедлился с начала год и стремится к «нулевому» уровню. Это отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт<...> Явно уже уходим, как говорится, в 'нулевой рост'», — поделился Александр Шохин на годовом общем собрании членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его слова передает ТАСС.

Если в 2024 году экономика показала рост на уровне 4,1%, и даже, возможно, больше, то уже в январе 2025 года рост составил 3%, а в феврале упал до 0,8%, отметил президент РСПП. Он также выразил озабоченность по поводу необходимости нахождения баланса между сдерживанием инфляции и предотвращением переохлаждения экономики. Шохин подчеркнул, что критическим показателем, указывающим на переохлаждение, может стать рост ВВП на уровне около 2,5%. При более низких темпах роста стране будет сложно решать текущие экономические задачи, заключил президент РСПП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономический рост в России замедлился с начала год и стремится к «нулевому» уровню. Это отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт<...> Явно уже уходим, как говорится, в 'нулевой рост'», — поделился Александр Шохин на годовом общем собрании членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его слова передает ТАСС. Если в 2024 году экономика показала рост на уровне 4,1%, и даже, возможно, больше, то уже в январе 2025 года рост составил 3%, а в феврале упал до 0,8%, отметил президент РСПП. Он также выразил озабоченность по поводу необходимости нахождения баланса между сдерживанием инфляции и предотвращением переохлаждения экономики. Шохин подчеркнул, что критическим показателем, указывающим на переохлаждение, может стать рост ВВП на уровне около 2,5%. При более низких темпах роста стране будет сложно решать текущие экономические задачи, заключил президент РСПП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...