Экономике России предрекли нулевой рост

Экономический рост в России замедлился с начала год и стремится к «нулевому» уровню. Это отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Мы видим, что сейчас замедление экономики — уже свершившийся факт<...> Явно уже уходим, как говорится, в 'нулевой рост'», — поделился Александр Шохин на годовом общем собрании членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Его слова передает ТАСС.
Если в 2024 году экономика показала рост на уровне 4,1%, и даже, возможно, больше, то уже в январе 2025 года рост составил 3%, а в феврале упал до 0,8%, отметил президент РСПП. Он также выразил озабоченность по поводу необходимости нахождения баланса между сдерживанием инфляции и предотвращением переохлаждения экономики. Шохин подчеркнул, что критическим показателем, указывающим на переохлаждение, может стать рост ВВП на уровне около 2,5%. При более низких темпах роста стране будет сложно решать текущие экономические задачи, заключил президент РСПП.
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