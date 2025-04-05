Застройщики массово задерживают выдачу ключей от квартир в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 11 застройщиков задержат сроки выдачи ключей от квартир. Об этом заявил владелец агентства недвижимости и портала объявлений по аренде жилья «Драже» Никита Словиковский. В разговоре с URA.RU он отметил, что покупателям остается только ждать, не имея возможности заехать в свою квартиру.
«Минимальные сроки — на один месяц и 22 дня. Максимальные доходят уже до одного года и четырех месяцев. Перенос плановых сроков строительства в пользу удлинения (но без переноса плановых сроков передачи квартир) фиксируем у 17 участников рынка», — написал Словиковский в своем telegram-канале.
По его словам, покупатели теперь будут вынуждены ждать ключи, так как штрафов для застройщиков нет — девелоперы могут не выплачивать неустойки дольщикам за срыв сроков. «Ввиду отсутствия каких-либо штрафных санкций и мораториев для застройщиков покупателям остается только грустно ждать ключи и платить ипотеку без возможности заехать в свою квартиру в положенный срок», — прокомментировал Словиковский.
Застройщики также могут выбрать и другой вариант, помимо невыдачи ключей, — это оптимизация себестоимости стройки. Такой путь не является лучшим решением, так как создает дополнительные незапланированные расходы для покупателей.
«Я знаю как минимум одного крупного застройщика, который убрал электрическую разводку по квартире и розетки из своей предчистовой отделки в уже проданных квартирах», — подытожил эксперт.
Глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков сообщил URA.RU, что паузы в строительстве домов возможны. Срыв сроков передачи ключей не приведет к критической ситуации на рынке недвижимости. Он добавил, что возможны паузы в строительстве домов. «Иногда подрядчики меняются, иногда корректируется проект по какой-то причине. Паузы в строительном цикле возможны. В целом перенос сроков происходит на фоне продолжающихся строительных работ».
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