МЧС выпустило предупреждение о штормовом ветре в Свердловской области

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
В Свердловской области 5 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходи рекламные щиты и шаткие строения. Не прячься от ветра около стен домов и не оставляй автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — призвали спасатели.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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