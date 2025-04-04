Всем россиянам пообещали новую выплату к 80-й годовщине Победы

Информация о выплатах всем россиянам к 80-й годовщине Победы оказалась фейком
© Служба новостей «URA.RU»
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Единоразовая выплата к 80-й годовщине Победы положена только ветеранам ВОВ
Единоразовая выплата к 80-й годовщине Победы положена только ветеранам ВОВ Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Интернете появились публикации, в которых сообщается о новой выплате для всех граждан РФ к 80-й годовщине Победы. Однако информация о такой выплате — фейк, а сообщения могут быть использованы мошенниками для заманивания россиян. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

В появившихся публикациях есть ссылки на закрытые telegram-каналы, в которых по словам авторов можно прочитать инструкции по получению выплат. Однако это может быть частью мошеннической схемы. К 80-й годовщине Победы планируется провести единоразовую выплату только для ветеранов ВОВ. Такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. «Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2025 № 15 „О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов“», — документ есть на сайте правовой информации.

В Интернете уже появлялись фейки о новых выплатах. Так, ранее в telegram-каналах массово рассылались сообщения о том, что жители могут получить деньги за участие в выборах президента РФ. Однако информация оказалась ложью, а в появившихся публикациях также были неизвестные ссылки на закрытые каналы, которые могли использоваться мошенниками. Об этом URA.RU писало в своем материале.

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В Интернете появились публикации, в которых сообщается о новой выплате для всех граждан РФ к 80-й годовщине Победы. Однако информация о такой выплате — фейк, а сообщения могут быть использованы мошенниками для заманивания россиян. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. В появившихся публикациях есть ссылки на закрытые telegram-каналы, в которых по словам авторов можно прочитать инструкции по получению выплат. Однако это может быть частью мошеннической схемы. К 80-й годовщине Победы планируется провести единоразовую выплату только для ветеранов ВОВ. Такой указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2025 года. «Указ Президента Российской Федерации от 15.01.2025 № 15 „О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов“», — документ есть на сайте правовой информации. В Интернете уже появлялись фейки о новых выплатах. Так, ранее в telegram-каналах массово рассылались сообщения о том, что жители могут получить деньги за участие в выборах президента РФ. Однако информация оказалась ложью, а в появившихся публикациях также были неизвестные ссылки на закрытые каналы, которые могли использоваться мошенниками. Об этом URA.RU писало в своем материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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