В ХМАО резко выросли цены на загородную недвижимость

В Югре стоимость загородных домов за год поднялась почти на четверть. За минувший квартал — на 6,3%, следует из исследования портала недвижимости.
«С марта прошлого года на рынке частных домовладений в 51 регионе из 85 произошел рост цен. Самый активный продемонстрировал Ханты-Мансийский автономный округ — +22,3%», — следует из аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». С начала текущего года цена на загородную недвижимость поднялась на 6,3%.
Средняя цена дома в ХМАО 7,1 миллионов рублей, подсчитали эксперты. За такую сумму, например, можно купить благоустроенный дом с землей в Ханты-Мансийск на горе, рядом с биатлонным центром. В такие же деньги при покупке комфортного загородного жилья можно уложиться в Сургуте, Лянторе, Советском районе. Все коттеджи большой квадратуры, имеют хороший ремонт, меблированы, имеют хорошие подъездные пути.
Самый дорогой дом с землей в ХМАО сейчас продают в Сургутском районе — его цена без малого 120 миллионов рублей. Самый дешевый вариант — вагончик, который автор объявления назвал «коттедж», на семи сотках в Нижневартовске, его цена 70 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО цена дешевых дач с баней начинается с 220 тысяч рублей. Минимальная стоимость на такую загородную недвижимость — в Нижневартовске.
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