03 апреля 2025

В Тюменской области организовали переправы в районы, отрезанные паводком

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После ухода моста под воду, жители нескольких деревень остались отрезанными от «больший земли»
После ухода моста под воду, жители нескольких деревень остались отрезанными от «больший земли» Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Аромашевском районе (Тюменская область) организованы переправы из-за подтопления мостов. Об этом сообщили в местной администрации.

«В связи с подтоплением низководных мостов организованы пункты переправы людей в село Русаково, деревню Новоуфимская и деревню Большой Кусеряк», — сообщает администрация Аромашевского района. Переправиться можно будет по следующему графику:

  • село Русаково – ежедневно с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00, с 17.00 до 19.00;
  • деревня Новоуфимская – ежедневно с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00;
  • деревня Большой Кусеряк – ежедневно по заявке.

Ранее под воду в Тюменской области ушло сразу два моста. Затопленными оказались мосты в деревнях Рогозина и Кошкарагай. 

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В Аромашевском районе (Тюменская область) организованы переправы из-за подтопления мостов. Об этом сообщили в местной администрации. «В связи с подтоплением низководных мостов организованы пункты переправы людей в село Русаково, деревню Новоуфимская и деревню Большой Кусеряк», — сообщает администрация Аромашевского района. Переправиться можно будет по следующему графику: Ранее под воду в Тюменской области ушло сразу два моста. Затопленными оказались мосты в деревнях Рогозина и Кошкарагай. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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