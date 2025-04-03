В Тюменской области организовали переправы в районы, отрезанные паводком

После ухода моста под воду, жители нескольких деревень остались отрезанными от «больший земли»
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Аромашевском районе (Тюменская область) организованы переправы из-за подтопления мостов. Об этом сообщили в местной администрации.
«В связи с подтоплением низководных мостов организованы пункты переправы людей в село Русаково, деревню Новоуфимская и деревню Большой Кусеряк», — сообщает администрация Аромашевского района. Переправиться можно будет по следующему графику:
- село Русаково – ежедневно с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00, с 17.00 до 19.00;
- деревня Новоуфимская – ежедневно с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00;
- деревня Большой Кусеряк – ежедневно по заявке.
Ранее под воду в Тюменской области ушло сразу два моста. Затопленными оказались мосты в деревнях Рогозина и Кошкарагай.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!