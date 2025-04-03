03 апреля 2025

В ХМАО банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после издевательств банды подростков над сверстником
Следственный комитет возбудил уголовное дело после издевательств банды подростков над сверстником Фото:

В Сургуте банда подростков издевалась над 14-летним школьником. Они избивали его и угрожали убить, а причиной конфликта якобы стала клевета со стороны потерпевшего в адрес 17-летней девушки. Силовики начали проверку.

«В школьном туалете группа несовершеннолетних избивала, унижала человеческое достоинство и угрожали убийством моему несовершеннолетнему сыну. Снимали это все это на видео», — заявила мама пострадавшего мальчика. Видео опубликовано в telegram-канале «Русская община ХМАО».

В посте говорится, что расправу над подростком организовал 21-летний лидер банды якобы из-за клеветы в адрес его 17-летней девушки. Мама пострадавшего также рассказала, что ее сын в последнее время стал плохо учиться, прогуливал уроки и замкнулся в себе. Часто он приходил домой с синяками, но на все вопросы отвечал, что просто подрался. В январе 2025 года с женщиной связался инспектор ПНД и показала видео, на котором избивают ее сына.

Инцидентом заинтересовались силовые структуры. Глава следственного комитета Югры Михаил Мокшин поручил возбудить уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц» и проверить на предмет халатности сотрудников школы, где обучаются подростки. Проверку также начала прокуратура региона, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В Сургуте банда подростков издевалась над 14-летним школьником. Они избивали его и угрожали убить, а причиной конфликта якобы стала клевета со стороны потерпевшего в адрес 17-летней девушки. Силовики начали проверку. «В школьном туалете группа несовершеннолетних избивала, унижала человеческое достоинство и угрожали убийством моему несовершеннолетнему сыну. Снимали это все это на видео», — заявила мама пострадавшего мальчика. Видео опубликовано в telegram-канале «Русская община ХМАО». В посте говорится, что расправу над подростком организовал 21-летний лидер банды якобы из-за клеветы в адрес его 17-летней девушки. Мама пострадавшего также рассказала, что ее сын в последнее время стал плохо учиться, прогуливал уроки и замкнулся в себе. Часто он приходил домой с синяками, но на все вопросы отвечал, что просто подрался. В январе 2025 года с женщиной связался инспектор ПНД и показала видео, на котором избивают ее сына. Инцидентом заинтересовались силовые структуры. Глава следственного комитета Югры Михаил Мокшин поручил возбудить уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц» и проверить на предмет халатности сотрудников школы, где обучаются подростки. Проверку также начала прокуратура региона, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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