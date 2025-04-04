В Кургане красиво: новые спортплощадки построят в этом году

В 2025 году в Курганской области появятся новые спортивные площадки в восьми населенных пунктах региона. Оборудование для новых площадок включает рукоходы, скамьи для пресса, шведские стенки, брусья и баскетбольные щиты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
Новые спортобъекты появятся в селе Першино (Белозерский округ), в селе Пушкино (Куртамышский округ), в селе Новоберезово (Петуховский округ), в селе Сарт-Абдрашево (Сафакулевский округ), в селе Ключи (Шадринский округ), в селе Кипель (Юргамышский округ). «По две спортивных площадки будет установлено в городах Шадринск — по улице Свердлова и в Кургане — в микрорайон Зайково и по улице Станционная, 26», — отметило ведомство.
В прошлом году Курганская область заняла первое место в Уральском федеральном округе по динамике развития спорта. Кроме того, за последние пять лет в рамках реализации программы было установлено 194 спортивные площадки. В планах на 2025 год — организация и установка около 20 новых спортобъектов.
В последнее время курганские спортсмены активно занимают лидирующие позиции на различных соревнованиях. Например, Анна Богатырева — паралимпийская спортсменка из Кургана, завоевала ряд золотых медалей и установила несколько рекордов России по плаванию вольным стилем.
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