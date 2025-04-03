Петербурженка заключила три фиктивных брака с мигрантами

В Ленобласти женщина из Мурино заключила три фиктивных брака с мигрантами. Полиция Петербурга продолжает расследование дела, связанного с организацией незаконной миграции граждан из арабских стран. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«В период с марта 2019 по сентябрь 2023 года женщины подозреваются в организации трех фиктивных браков для граждан арабской страны с 32-летней жительницей Мурино. Она поочередно вступала в браки с иностранцами, а после получения ими разрешительных миграционных документов разводилась и выходила замуж за нового „восточного“ мужчину», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
В марте 2025 года в Адмиралтейском районе была задержана женщина, подозреваемая в участии в создании фиктивных браков. Предварительное следствие показало, что она могла организовать минимум два таких брака. По новым фактам были возбуждены дополнительные уголовные дела. Основная подозреваемая остается под стражей, а ее соучастнице и фиктивной жене иностранцев была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела переданы в миграционную службу для определения статуса иностранных граждан.
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