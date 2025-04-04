Пытал старика кухонным ножом: в Магнитогорске рецидивиста будут судить за убийство и разбой

В Магнитогорске (Челябинская область) местного рецидивиста ждет суд за разбойное нападение с убийством. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено.
«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Магнитогорска, обвиняемого по п.п. „д“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в “ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направлено в Челябинский облсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Инцидент произошел в апреле 2024 года. Мужчина напросился к пенсионеру в гости под предлогом попить воды. Оказавшись в квартире, он напал на человека.
«Имея физическое превосходство над 66-летним потерпевшим, обвиняемый нанес ему множество ударов, поместил на стул, привязал скотчем ноги и руки потерпевшего к стулу и высказал требования о передаче денежных средств и ценного имущества. Получив отказ, обвиняемый стал пытать потерпевшего, нанося удары по телу клинком кухонного ножа. После причинения телесных повреждений обвиняемый похитил из квартиры личное имущество на сумму около 35 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Похищенные вещи рецидивист продал по дешевке. Деньги тут же потратил. А после задержания признался в содеянном.
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