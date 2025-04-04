В Кургане интересно: жители региона назвали лучшие места отдыха на природе

Курганская область известна своими живописными пейзажами и уникальными природными ресурсами. На основе мнений подписчиков telegram-канала «Курганистан» был составлен список топовых природных мест региона, которые стоит посетить каждому.
Озеро Горькое, Звериноголовский округ
Озеро Горькое находится в 160 км южнее города Курган и является одним из самых популярных мест среди путешественников. Особенностью этого озера является высокое содержание солей и микроэлементов в воде, а также грязи, которые славятся своими лечебными свойствами.
Озеро Медвежье, Петуховский округ
Озеро Медвежье, расположенное в 200 км от Кургана, является самым большим и соленым озером в Курганской области. Уникальная соленость воды позволяет посетителям лежать на ее поверхности, наслаждаясь необычным опытом, подобным плаванию в Мертвом море. Это место привлекает тех, кто ищет необычные ощущения и желает испытать на себе уникальные свойства соленой воды.
Озеро Горькое-Узково, Куртамышский округ
На расстоянии 110 км от Кургана находится озеро Горькое-Узково, окруженное живописным сосновым бором. По слухам, здесь ранее добывали соду. Это место подходит для любителей природы и тех, кто хочет уединиться от городской суеты.
Озеро Горькое-Виктория, Щучанский округ
В 200 км от Кургана расположено озеро Горькое-Виктория, где функционирует старейший курорт Курганской области. Лечебные свойства грязей и вод озера привлекают множество туристов, желающих улучшить свое здоровье и насладиться красотой природы.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».