В Кургане интересно: жители региона назвали лучшие места отдыха на природе

Курганцы составили список топовых природных мест региона
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Курганцы выбирают отдых на озерах области
Курганцы выбирают отдых на озерах области Фото:

Курганская область известна своими живописными пейзажами и уникальными природными ресурсами. На основе мнений подписчиков telegram-канала «Курганистан» был составлен список топовых природных мест региона, которые стоит посетить каждому.

Озеро Горькое, Звериноголовский округ

Озеро Горькое находится в 160 км южнее города Курган и является одним из самых популярных мест среди путешественников. Особенностью этого озера является высокое содержание солей и микроэлементов в воде, а также грязи, которые славятся своими лечебными свойствами.

Озеро Медвежье, Петуховский округ

Озеро Медвежье, расположенное в 200 км от Кургана, является самым большим и соленым озером в Курганской области. Уникальная соленость воды позволяет посетителям лежать на ее поверхности, наслаждаясь необычным опытом, подобным плаванию в Мертвом море. Это место привлекает тех, кто ищет необычные ощущения и желает испытать на себе уникальные свойства соленой воды.

Озеро Горькое-Узково, Куртамышский округ

На расстоянии 110 км от Кургана находится озеро Горькое-Узково, окруженное живописным сосновым бором. По слухам, здесь ранее добывали соду. Это место подходит для любителей природы и тех, кто хочет уединиться от городской суеты.

Озеро Горькое-Виктория, Щучанский округ

В 200 км от Кургана расположено озеро Горькое-Виктория, где функционирует старейший курорт Курганской области. Лечебные свойства грязей и вод озера привлекают множество туристов, желающих улучшить свое здоровье и насладиться красотой природы.

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Курганская область известна своими живописными пейзажами и уникальными природными ресурсами. На основе мнений подписчиков telegram-канала «Курганистан» был составлен список топовых природных мест региона, которые стоит посетить каждому. Озеро Горькое, Звериноголовский округ Озеро Горькое находится в 160 км южнее города Курган и является одним из самых популярных мест среди путешественников. Особенностью этого озера является высокое содержание солей и микроэлементов в воде, а также грязи, которые славятся своими лечебными свойствами. Озеро Медвежье, Петуховский округ Озеро Медвежье, расположенное в 200 км от Кургана, является самым большим и соленым озером в Курганской области. Уникальная соленость воды позволяет посетителям лежать на ее поверхности, наслаждаясь необычным опытом, подобным плаванию в Мертвом море. Это место привлекает тех, кто ищет необычные ощущения и желает испытать на себе уникальные свойства соленой воды. Озеро Горькое-Узково, Куртамышский округ На расстоянии 110 км от Кургана находится озеро Горькое-Узково, окруженное живописным сосновым бором. По слухам, здесь ранее добывали соду. Это место подходит для любителей природы и тех, кто хочет уединиться от городской суеты. Озеро Горькое-Виктория, Щучанский округ В 200 км от Кургана расположено озеро Горькое-Виктория, где функционирует старейший курорт Курганской области. Лечебные свойства грязей и вод озера привлекают множество туристов, желающих улучшить свое здоровье и насладиться красотой природы.
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