Китай ввел ответные пошлины против США

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Ввозимые из США товары будут теперь тоже облагаться тарифом 34%
Ввозимые из США товары будут теперь тоже облагаться тарифом 34% Фото:
новость из сюжета
Трамп ввел пошлины на импорт товаров в США

Китайская Народная Республика ввела ответные пошлины против США в размере 34%. Об этом сообщается на сайте Госсовета КНР.

«Тариф в размере 34% будет наложен на все импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, в дополнение к текущей применимой тарифной ставке», — говорится на сайте ведомства. С 10 апреля до 13 мая тарифы взиматься не будут, уточняется в заявлении. 

2 апреля правительство США объявило о введении «взаимных тарифов» на китайские товары, экспортируемые в Штаты.  Теперь тариф для Китая составит 54%. В Китае заявили, что данное решение американского президента Дональда Трампа не отвечает правилам международной торговли, а также не учитывает права и интересы Китая. 

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Китайская Народная Республика ввела ответные пошлины против США в размере 34%. Об этом сообщается на сайте Госсовета КНР. «Тариф в размере 34% будет наложен на все импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, в дополнение к текущей применимой тарифной ставке», — говорится на сайте ведомства. С 10 апреля до 13 мая тарифы взиматься не будут, уточняется в заявлении.  2 апреля правительство США объявило о введении «взаимных тарифов» на китайские товары, экспортируемые в Штаты.  Теперь тариф для Китая составит 54%. В Китае заявили, что данное решение американского президента Дональда Трампа не отвечает правилам международной торговли, а также не учитывает права и интересы Китая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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