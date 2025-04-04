Китай ввел ответные пошлины против США

Китайская Народная Республика ввела ответные пошлины против США в размере 34%. Об этом сообщается на сайте Госсовета КНР.
«Тариф в размере 34% будет наложен на все импортируемые товары, происходящие из Соединенных Штатов, в дополнение к текущей применимой тарифной ставке», — говорится на сайте ведомства. С 10 апреля до 13 мая тарифы взиматься не будут, уточняется в заявлении.
2 апреля правительство США объявило о введении «взаимных тарифов» на китайские товары, экспортируемые в Штаты. Теперь тариф для Китая составит 54%. В Китае заявили, что данное решение американского президента Дональда Трампа не отвечает правилам международной торговли, а также не учитывает права и интересы Китая.
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