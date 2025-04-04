Вице-премьер России Мантуров прилетел в Челябинск

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Денис Мантуров будет работать в Челябинской области до конца дня
Денис Мантуров будет работать в Челябинской области до конца дня Фото:

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в рабочим визитом в Челябинск. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Мантуров проведет в регионе один день. В частности, он побывает на предприятиях Миасса. Перемещаться вице-премьер будет по воздуху, именно поэтому накануне вертолет отработал посадку на стадионе имени Елесиной в Челябинске», — рассказал инсайдер.

Программа визита вице-премьера не разглашается. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в рабочим визитом в Челябинск. Об этом сообщил источник URA.RU. «Мантуров проведет в регионе один день. В частности, он побывает на предприятиях Миасса. Перемещаться вице-премьер будет по воздуху, именно поэтому накануне вертолет отработал посадку на стадионе имени Елесиной в Челябинске», — рассказал инсайдер. Программа визита вице-премьера не разглашается. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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