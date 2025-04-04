Вице-премьер России Мантуров прилетел в Челябинск

Денис Мантуров будет работать в Челябинской области до конца дня
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в рабочим визитом в Челябинск. Об этом сообщил источник URA.RU.
«Мантуров проведет в регионе один день. В частности, он побывает на предприятиях Миасса. Перемещаться вице-премьер будет по воздуху, именно поэтому накануне вертолет отработал посадку на стадионе имени Елесиной в Челябинске», — рассказал инсайдер.
Программа визита вице-премьера не разглашается. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.
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