Вопрос интеграции Украины в НАТО остается предметом сложных переговоров и обсуждений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов относительно комментариев руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который после встречи в Вашингтоне пришел к выводу о невозможности вступления Украины в НАТО. «Пока о какой-то конкретике в этом контексте говорить невозможно», — подчеркнул Песков. Другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Разговор Путин и Трампа
Пресс-секретарь президента России сообщил, что в ближайшее время встреча или переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом не планируются. На запрос журналистов о предстоящих контактах между главами государств Песков ответил, что в расписании президента Путина таких встреч не предусмотрено.
Переговоры с США внушают осторожный оптимизм
Дмитрий Песков выразил осторожный оптимизм по поводу продолжающегося диалога со Штатами. В ответ на вопрос URA.RU о результатах недавних переговоров в США, в которых участвовал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, Песков подчеркнул, что осторожный оптимизм присутствует, ведется активная и кропотливая работа. Контакты, налаженные Дмитриевым, имеют важное значение.
Обсуждение нюансов прекращения огня с Украиной
Песков сообщил, что Кремль продолжает вести переговоры о деталях возможного прекращения огня с Украиной. Он подчеркнул, что в процессе обсуждения существует много недостоверной информации. Песков особо указал на распространение в СМИ непроверенных данных, слухов и откровенных ложных сообщений относительно текущих переговоров.
Контакты РФ и НАТО
Представитель Кремля сообщил о прекращении всех диалогов между Россией и НАТО, касающихся контроля над вооружениями. Вопросы стратегической стабильности и контроля за арсеналами оружия должны занимать важное место в международной повестке, однако на данный момент все переговоры по этим направлениям были остановлены в прошлом, отметил Песков в ходе пресс-конференции.
О статусе ветерана боевых действий
Пресс-секретарь президента подтвердил, что новый закон, который признает всех участников освобождения Курской области ветеранами боевых действий, полностью соответствует указаниям главы государства и учитывает все аспекты текущей ситуации в регионе. Он также выразил удовлетворение Кремля принятием закона, который затрагивает множество людей, проявляющих героизм в служении и борьбе за освобождение территории России.
Вопрос ядерного оружия Ирана
РФ не намерена отказываться от поддержки Ирана, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа направленные на возможное бомбардирование этой страны. Такую позицию выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Кремль настаивает на необходимости решения вопросов, касающихся ядерной программы Ирана, исключительно посредством дипломатии. По словам Пескова, все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность в данном вопросе.
Пошлины Трампа не на руку российской экономике
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины не способствуют развитию экономики России, однако благодаря решительным действиям российского правительства и лично президента Владимира Путина, экономика страны продолжает успешно развиваться и остается стабильной. Песков также отметил, что глобальная экономика остро реагирует на введение новых торговых барьеров. Он добавил, что хотя Россия не ведет торговли в таких объемах, чтобы ощутить прямое влияние мер Трампа, мировая нестабильность требует от страны дополнительных усилий для адаптации и поддержания экономической устойчивости.
График Путина
Рабочий день президента России Владимира Путина сегодня, 4 апреля, пройдет в традиционном режиме. В Кремле глава государства занимается текущими делами. Основным событием дня станет выступление с докладом министра культуры РФ Ольги Любимовой, сказал Песков.
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