Песков — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм

Кремль — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм
Идущий диалог с США по-прежнему Кремлю внушают осторожный оптимизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об итогах прошедших переговоров в США с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.
«Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется. Работа кропотливая. Очень важные контакты, которые осуществлял Кирилл Дмитриев. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.
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