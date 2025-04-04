Песков — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм

Кремль: переговоры с США по-прежнему внушают осторожный оптимизм
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм
Кремль — URA.RU: переговоры с США внушают осторожный оптимизм Фото:

Идущий диалог с США по-прежнему Кремлю внушают осторожный оптимизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об итогах прошедших переговоров в США с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

«Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется. Работа кропотливая. Очень важные контакты, которые осуществлял Кирилл Дмитриев. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.

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Идущий диалог с США по-прежнему Кремлю внушают осторожный оптимизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об итогах прошедших переговоров в США с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. «Осторожный оптимизм присутствует. Работа ведется. Работа кропотливая. Очень важные контакты, которые осуществлял Кирилл Дмитриев. Работа будет продолжаться», — сказал Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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