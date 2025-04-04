Песков раскрыл вопрос вступления Украины в НАТО

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон в Кремле, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил слова Дмитриева о вступлении Украины в НАТО Фото:

Вопрос возможности вступления Украины в НАТО является предметом переговоров и обсуждений, он очень сложный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлении главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры в Вашингтоне, после которых заключил, что вступление Украины в НАТО невозможно.

«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока о какой-то конкретике в этом контексте говорить невозможно. Это очень сложная тема, и все это будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть не будет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими сенаторами по просьбе президента США Дональда Трампа. Они обсуждали условия прекращения украинского конфликта.

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Вопрос возможности вступления Украины в НАТО является предметом переговоров и обсуждений, он очень сложный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлении главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры в Вашингтоне, после которых заключил, что вступление Украины в НАТО невозможно. «Это предмет переговоров и обсуждений. Пока о какой-то конкретике в этом контексте говорить невозможно. Это очень сложная тема, и все это будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть не будет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими сенаторами по просьбе президента США Дональда Трампа. Они обсуждали условия прекращения украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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