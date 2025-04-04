Песков раскрыл вопрос вступления Украины в НАТО

04 апреля 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков объяснил слова Дмитриева о вступлении Украины в НАТО Фото: Роман Наумов © URA.RU Вопрос возможности вступления Украины в НАТО является предметом переговоров и обсуждений, он очень сложный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлении главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры в Вашингтоне, после которых заключил, что вступление Украины в НАТО невозможно. «Это предмет переговоров и обсуждений. Пока о какой-то конкретике в этом контексте говорить невозможно. Это очень сложная тема, и все это будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть не будет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими сенаторами по просьбе президента США Дональда Трампа. Они обсуждали условия прекращения украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопрос возможности вступления Украины в НАТО является предметом переговоров и обсуждений, он очень сложный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлении главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры в Вашингтоне, после которых заключил, что вступление Украины в НАТО невозможно. «Это предмет переговоров и обсуждений. Пока о какой-то конкретике в этом контексте говорить невозможно. Это очень сложная тема, и все это будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть не будет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими сенаторами по просьбе президента США Дональда Трампа. Они обсуждали условия прекращения украинского конфликта.