Песков раскрыл вопрос вступления Украины в НАТО

Вопрос возможности вступления Украины в НАТО является предметом переговоров и обсуждений, он очень сложный. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о заявлении главы российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Он провел переговоры в Вашингтоне, после которых заключил, что вступление Украины в НАТО невозможно.
«Это предмет переговоров и обсуждений. Пока о какой-то конкретике в этом контексте говорить невозможно. Это очень сложная тема, и все это будет и должно обсуждаться. Пока конкретных параметров никто называть не будет», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими сенаторами по просьбе президента США Дональда Трампа. Они обсуждали условия прекращения украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.