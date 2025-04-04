Песков рассказал о прерванных контактах с НАТО

Песков: контакты России и НАТО по стратегической стабильности были прерваны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что вопрос о контроле над вооружениями не обсуждается с НАТО
Песков заявил, что вопрос о контроле над вооружениями не обсуждается с НАТО Фото:

Все контакты России и НАТО по теме контроля над вооружениями были прерваны.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хотя тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями должна высоко стоять в повестке дня, все контакты по этой теме были прерваны в прошлом», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, обсуждает ли Москва с США запрос Европы о размещении гиперзвуковых ракет большой дальности. 

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Все контакты России и НАТО по теме контроля над вооружениями были прерваны.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хотя тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями должна высоко стоять в повестке дня, все контакты по этой теме были прерваны в прошлом», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, обсуждает ли Москва с США запрос Европы о размещении гиперзвуковых ракет большой дальности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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