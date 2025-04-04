Песков рассказал о прерванных контактах с НАТО

Все контакты России и НАТО по теме контроля над вооружениями были прерваны.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Хотя тема стратегической стабильности и контроля над вооружениями должна высоко стоять в повестке дня, все контакты по этой теме были прерваны в прошлом», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции. Его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос, обсуждает ли Москва с США запрос Европы о размещении гиперзвуковых ракет большой дальности.
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