В Кремле сообщили о нюансах прекращения огня с Украиной

Песков заявил, что существует много фейков об обсуждении прекращения огня
Кремль продолжает обсуждать нюансы прекращения огня с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем обсуждение этих нюансов», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в настоящее время существует множество фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды в СМИ по поводу обсуждения данных нюансов.
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