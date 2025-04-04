В Кремле сообщили о нюансах прекращения огня с Украиной

Песков: Кремль продолжает обсуждать нюансы прекращения огня
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что существует много фейков об обсуждении прекращения огня
Песков заявил, что существует много фейков об обсуждении прекращения огня Фото:

Кремль продолжает обсуждать нюансы прекращения огня с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем обсуждение этих нюансов», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в настоящее время существует множество фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды в СМИ по поводу обсуждения данных нюансов. 

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Кремль продолжает обсуждать нюансы прекращения огня с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы продолжаем обсуждение этих нюансов», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в настоящее время существует множество фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды в СМИ по поводу обсуждения данных нюансов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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