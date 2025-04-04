В Кремле рассказали, как пошлины Трампа скажутся на России

Песков: пошлины Трампа не на руку экономике России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
.
. Фото:

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, не на руку экономике России, но все же она прочна и успешно развивается благодаря действиям главы государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли это (пошлины Трампа российской экономике, — прим. URA.RU) на руку <...> Благодаря филигранным действиям нашего правительства вместе с президентом наша экономика развивается достаточно успешно, она прочна», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, хуже или лучше экономике РФ от пошлин США.

Песков добавил, что мировая экономика эмоционально реагирует на эти пошлины. Однако Россия не ведет торговлю в таких масштабах, чтобы на ней сказались новые меры Трампа. Но на фоне общемировой турбулентности Москве все же потребуются дополнительные усилия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, не на руку экономике России, но все же она прочна и успешно развивается благодаря действиям главы государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вряд ли это (пошлины Трампа российской экономике, — прим. URA.RU) на руку <...> Благодаря филигранным действиям нашего правительства вместе с президентом наша экономика развивается достаточно успешно, она прочна», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, хуже или лучше экономике РФ от пошлин США. Песков добавил, что мировая экономика эмоционально реагирует на эти пошлины. Однако Россия не ведет торговлю в таких масштабах, чтобы на ней сказались новые меры Трампа. Но на фоне общемировой турбулентности Москве все же потребуются дополнительные усилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...