В Кремле рассказали, как пошлины Трампа скажутся на России

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, не на руку экономике России, но все же она прочна и успешно развивается благодаря действиям главы государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли это (пошлины Трампа российской экономике, — прим. URA.RU) на руку <...> Благодаря филигранным действиям нашего правительства вместе с президентом наша экономика развивается достаточно успешно, она прочна», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, хуже или лучше экономике РФ от пошлин США.
Песков добавил, что мировая экономика эмоционально реагирует на эти пошлины. Однако Россия не ведет торговлю в таких масштабах, чтобы на ней сказались новые меры Трампа. Но на фоне общемировой турбулентности Москве все же потребуются дополнительные усилия.
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