Где в Тюмени дешевле всего купить участок под дачу

В Тюмени самые дешевые участки под строительство дач находятся на Велижанском тракте. Минимальная цена за десять соток земли там начинается от 170 тысяч рублей. Данные о ценах взяты с сайта агентства недвижимости.
Самые популярные тракты в Тюмени под индивидуальное строительство — Московский, Тобольский, Салаирский, Велижанский и Ирбитский. В зависимости от развитости инфраструктуры зависит и цена участка.
Самые дешевые продаются на Велижанском тракте. Минимальная цена за участок в десять соток начинается от 170 000 рублей. «Низкая цена, 10 соток. Красивая природа, грибные и ягодные места, рядом проходит река Лабута (отличная локация для рыбаков)», — указано в объявлении.
Далее по возрастанию цены идут участки на Тобольском тракте. Землю на десяти сотках там продают за 200 000 рублей. Самый дешевый вариант расположен в СНТ «Райские сады». Сам участок граничит с лесом возле деревни Торгили.
Начиная от 240 000 можно приобрести дешевые участки на Салаирском и Ирбитских трактах. Там за такую стоимость можно найти земли на десятки сотках.
Самые дорогие участки продаются на Московском тракте. В том районе представлена самая развитая инфраструктура. За минимальный участок в восемь соток попросят 348 000 рублей.
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