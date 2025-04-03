03 апреля 2025

Где в Тюмени дешевле всего купить участок под дачу

Самые дешевые участки в Тюмени продаются на Велижанском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дешевые участки находятся на Велижанском тракте
Самые дешевые участки находятся на Велижанском тракте Фото:

В Тюмени самые дешевые участки под строительство дач находятся на Велижанском тракте. Минимальная цена за десять соток земли там начинается от 170 тысяч рублей. Данные о ценах взяты с сайта агентства недвижимости.

Самые популярные тракты в Тюмени под индивидуальное строительство — Московский, Тобольский, Салаирский, Велижанский и Ирбитский. В зависимости от развитости инфраструктуры зависит и цена участка.

Самые дешевые продаются на Велижанском тракте. Минимальная цена за участок в десять соток начинается от 170 000 рублей. «Низкая цена, 10 соток. Красивая природа, грибные и ягодные места, рядом проходит река Лабута (отличная локация для рыбаков)», — указано в объявлении.

Далее по возрастанию цены идут участки на Тобольском тракте. Землю на десяти сотках там продают за 200 000 рублей. Самый дешевый вариант расположен в СНТ «Райские сады». Сам участок граничит с лесом возле деревни Торгили.

Начиная от 240 000 можно приобрести дешевые участки на Салаирском и Ирбитских трактах. Там за такую стоимость можно найти земли на десятки сотках.

Самые дорогие участки продаются на Московском тракте. В том районе представлена самая развитая инфраструктура. За минимальный участок в восемь соток попросят 348 000 рублей.

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В Тюмени самые дешевые участки под строительство дач находятся на Велижанском тракте. Минимальная цена за десять соток земли там начинается от 170 тысяч рублей. Данные о ценах взяты с сайта агентства недвижимости. Самые популярные тракты в Тюмени под индивидуальное строительство — Московский, Тобольский, Салаирский, Велижанский и Ирбитский. В зависимости от развитости инфраструктуры зависит и цена участка. Самые дешевые продаются на Велижанском тракте. Минимальная цена за участок в десять соток начинается от 170 000 рублей. «Низкая цена, 10 соток. Красивая природа, грибные и ягодные места, рядом проходит река Лабута (отличная локация для рыбаков)», — указано в объявлении. Далее по возрастанию цены идут участки на Тобольском тракте. Землю на десяти сотках там продают за 200 000 рублей. Самый дешевый вариант расположен в СНТ «Райские сады». Сам участок граничит с лесом возле деревни Торгили. Начиная от 240 000 можно приобрести дешевые участки на Салаирском и Ирбитских трактах. Там за такую стоимость можно найти земли на десятки сотках. Самые дорогие участки продаются на Московском тракте. В том районе представлена самая развитая инфраструктура. За минимальный участок в восемь соток попросят 348 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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