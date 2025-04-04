Температура может достигать до 20 градусов тепла
В Кургане на выходных ожидается аномально жаркая погода. Температура может достигать до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«5 апреля местами, с 6 по 10 апреля в большинстве районов Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. 6 апреля температура воздуха составит 15...20 градусов, ветер юго-западный 4-9 м/с», — пишет гидрометеоцентр.
Ранее URA.RU сообщало, что 5 апреля в Кургане потеплеет, но будет сильный ветер. Порывы ветра могут достигать до 20 м/с.
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