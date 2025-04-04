В Кургане ожидается аномально жаркая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура может достигать до 20 градусов тепла
Температура может достигать до 20 градусов тепла Фото:

В Кургане на выходных ожидается аномально жаркая погода. Температура может достигать до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

«5 апреля местами, с 6 по 10 апреля в большинстве районов Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. 6 апреля температура воздуха составит 15...20 градусов, ветер юго-западный 4-9 м/с», — пишет гидрометеоцентр. 

Ранее URA.RU сообщало, что 5 апреля в Кургане потеплеет, но будет сильный ветер. Порывы ветра могут достигать до 20 м/с.

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В Кургане на выходных ожидается аномально жаркая погода. Температура может достигать до 20 градусов тепла. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «5 апреля местами, с 6 по 10 апреля в большинстве районов Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более. 6 апреля температура воздуха составит 15...20 градусов, ветер юго-западный 4-9 м/с», — пишет гидрометеоцентр.  Ранее URA.RU сообщало, что 5 апреля в Кургане потеплеет, но будет сильный ветер. Порывы ветра могут достигать до 20 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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