Дочь американского президента Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп заинтересовалась корпоративом екатеринбургской компании «Сима-ленд». Роликом она поделилась на странице в соцсети Х (бывший Twitter).
«Это Россия. На что вы обратили внимание?» — написала Трамп, вероятно, отмечая, что в кадре практически одни девушки. Пост набрал 364 тысячи просмотров и более четырех тысяч отметок «нравится».
В ролике сотрудники компании танцуют и хором поют песню «Я русский», которую исполняет певец Shaman. В комментариях американцы начали восторгаться. Один из пользователей написал: «Нет трансвеститов, татуировок и пирсинга, и одеваются они лучше, чем мы». Другой подписчик отметил «здоровый вид» танцующих. А комментатор с именем Mike Gumm собрался в Россию, чтобы найти жену.
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