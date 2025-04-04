Дочь Трампа восхитилась корпоративом «Сима-ленда» в своих соцсетях. Видео

Иванка Трамп опубликовала видео с корпоратива «Сима-ленда» в соцсети X
© Служба новостей «URA.RU»
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Видео снято на корпоративе под песню певца Shaman'a
Видео снято на корпоративе под песню певца Shaman'a Фото:

Дочь американского президента Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп заинтересовалась корпоративом екатеринбургской компании «Сима-ленд». Роликом она поделилась на странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Это Россия. На что вы обратили внимание?» — написала Трамп, вероятно, отмечая, что в кадре практически одни девушки. Пост набрал 364 тысячи просмотров и более четырех тысяч отметок «нравится».

В ролике сотрудники компании танцуют и хором поют песню «Я русский», которую исполняет певец Shaman. В комментариях американцы начали восторгаться. Один из пользователей написал: «Нет трансвеститов, татуировок и пирсинга, и одеваются они лучше, чем мы». Другой подписчик отметил «здоровый вид» танцующих. А комментатор с именем Mike Gumm собрался в Россию, чтобы найти жену.

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Дочь американского президента Дональда Трампа и его советник Иванка Трамп заинтересовалась корпоративом екатеринбургской компании «Сима-ленд». Роликом она поделилась на странице в соцсети Х (бывший Twitter). « Это Россия. На что вы обратили внимание?» — написала Трамп, вероятно, отмечая, что в кадре практически одни девушки. Пост набрал 364 тысячи просмотров и более четырех тысяч отметок « нравится» . В ролике сотрудники компании танцуют и хором поют песню «Я русский», которую исполняет певец Shaman. В комментариях американцы начали восторгаться. Один из пользователей написал: «Нет трансвеститов, татуировок и пирсинга, и одеваются они лучше, чем мы». Другой подписчик отметил «здоровый вид» танцующих. А комментатор с именем Mike Gumm собрался в Россию, чтобы найти жену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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