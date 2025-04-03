Под Тюменью на полгода перекроют выезд на трассу

В Тюмени на полгода перекроют выезд с улицы Джанбровского на Московский тракт. Важный для деревни Дударева проезд будет перекрыт из-за возведения новой масштабной развязки, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.
«С 15 апреля будет прекращено движение на выезде с улицы Джанбровского на автомобильную дорогу „Екатеринбург-Тюмень“. Подрядчик приступает к переустройству инженерных коммуникаций на этом участке», — отмечается в сообщении.
Дополнительно сообщается, что строители планируют возвести опоры путепровода, ливневую канализацию и другие элементы конструкции. Работы продлятся более полугода и закончатся в ноябре. Будет действовать временный объезд.
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