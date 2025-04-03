03 апреля 2025

Под Тюменью на полгода перекроют выезд на трассу

В Тюмени на полгода перекроют выезд с улицы Джанбровского на Московский тракт
© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд с Джанбровского на Московский тракт закроют для строительства развязки
Съезд с Джанбровского на Московский тракт закроют для строительства развязки Фото:

В Тюмени на полгода перекроют выезд с улицы Джанбровского на Московский тракт. Важный для деревни Дударева проезд будет перекрыт из-за возведения новой масштабной развязки, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона.

«С 15 апреля будет прекращено движение на выезде с улицы Джанбровского на автомобильную дорогу „Екатеринбург-Тюмень“. Подрядчик приступает к переустройству инженерных коммуникаций на этом участке», — отмечается в сообщении.

Дополнительно сообщается, что строители планируют возвести опоры путепровода, ливневую канализацию и другие элементы конструкции. Работы продлятся более полугода и закончатся в ноябре. Будет действовать временный объезд.

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В Тюмени на полгода перекроют выезд с улицы Джанбровского на Московский тракт. Важный для деревни Дударева проезд будет перекрыт из-за возведения новой масштабной развязки, сообщает в telegram-канале главное управление строительства региона. «С 15 апреля будет прекращено движение на выезде с улицы Джанбровского на автомобильную дорогу „Екатеринбург-Тюмень“. Подрядчик приступает к переустройству инженерных коммуникаций на этом участке», — отмечается в сообщении. Дополнительно сообщается, что строители планируют возвести опоры путепровода, ливневую канализацию и другие элементы конструкции. Работы продлятся более полугода и закончатся в ноябре. Будет действовать временный объезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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