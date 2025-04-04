Мигрантов в Кургане обяжут писать профессию при оформлении патента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теперь в документах будет указываться профессия, специальность или вид деятельности мигранта
Теперь в документах будет указываться профессия, специальность или вид деятельности мигранта Фото:

В Курганской области введено новое постановление для оформления патентов мигрантам. Теперь в документах будет указываться профессия, специальность или вид деятельности иностранца без визы. Информация об этом содержится в постановлении губернатора Курганской области.

«Установить, что в патентах, выдаваемых на территории Курганской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, указывается профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранного гражданина», — написано в документе. Это изменение внесено в соответствии с постановлением, основанном на Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Новое правило в Курганской области о включении профессии мигрантов в патенты следует за законодательной инициативой, предложенной для рассмотрения в Госдуме РФ. Инициатива обусловлена непростой ситуацией на российском рынке труда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области введено новое постановление для оформления патентов мигрантам. Теперь в документах будет указываться профессия, специальность или вид деятельности иностранца без визы. Информация об этом содержится в постановлении губернатора Курганской области. «Установить, что в патентах, выдаваемых на территории Курганской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, указывается профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранного гражданина», — написано в документе. Это изменение внесено в соответствии с постановлением, основанном на Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Новое правило в Курганской области о включении профессии мигрантов в патенты следует за законодательной инициативой, предложенной для рассмотрения в Госдуме РФ. Инициатива обусловлена непростой ситуацией на российском рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...