Мигрантов в Кургане обяжут писать профессию при оформлении патента

В Курганской области введено новое постановление для оформления патентов мигрантам. Теперь в документах будет указываться профессия, специальность или вид деятельности иностранца без визы. Информация об этом содержится в постановлении губернатора Курганской области.
«Установить, что в патентах, выдаваемых на территории Курганской области иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, указывается профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранного гражданина», — написано в документе. Это изменение внесено в соответствии с постановлением, основанном на Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Новое правило в Курганской области о включении профессии мигрантов в патенты следует за законодательной инициативой, предложенной для рассмотрения в Госдуме РФ. Инициатива обусловлена непростой ситуацией на российском рынке труда.
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