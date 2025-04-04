Мошенники создали фейковую платежную систему

Мошенники начали создавать интернет-сайты с поддельной платежной системой под наименованием «Наш платеж». Было обнаружено семь таких доменов. Об этом сообщают специалисты компании в сфере информационной безопасности Angara Security.
«Мошенники зарегистрировали семь новых доменов с фейковой платежной системой „Наш платеж“», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Angara Security. Там добавили, что они были переданы для блокировки в Национальный координационный центр.
В компании сообщили, что мошенники, ранее использовавшие фишинговые сайты под видом несуществующей платежной системы «Росплатеж», провели переименование своих ресурсов. Теперь они используют название «Наш платеж». Злоумышленники отказались от определенной доменной зоны, что усложняет идентификацию их действий.
Ранее мошенники создали фишинговые сайты, имитируя официальный сервис «Росплатеж». Они обманным путем убеждали жертв оплатить налог за поддельный выигрыш. Для привлечения внимания, злоумышленники использовали известные бренды и названия маркетплейсов, а для придания законности своим действиям маскировались под надежный платежный сервис на странице совершения транзакций, передает «360.ru».
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