С субботы в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах

На территории Курганской области с 5 апреля 2025 года официально начнется пожароопасный сезон. В рамках этого режима, согласно правилам, в лесах нельзя разводить огонь и жарить шашлыки. Информация об этом содержится в постановлении губернатора Курганской области.
В документе говорится: «Установить с 5 апреля 2025 года на территории Курганской области начало пожароопасного сезона». Это постановление разработано на основе анализа схода снежного покрова и призвано координировать действия различных органов власти для предотвращения возможных пожарных рисков.
Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области раньше чем обычно запретят жарить шашлыки. Это случится уже 5 апреля, на пять дней раньше обычного.
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