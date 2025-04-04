С субботы в Кургане наступает тотальный запрет на шашлыки в лесах

В Кургане пожароопасный сезон начнется 5 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках пожароопасного режима в лесах нельзя разводить огонь и жарить шашлыки
В рамках пожароопасного режима в лесах нельзя разводить огонь и жарить шашлыки Фото:
новость из сюжета
Пожароопасный сезон-2025 в Курганской области

На территории Курганской области с 5 апреля 2025 года официально начнется пожароопасный сезон. В рамках этого режима, согласно правилам, в лесах нельзя разводить огонь и жарить шашлыки. Информация об этом содержится в постановлении губернатора Курганской области.

В документе говорится: «Установить с 5 апреля 2025 года на территории Курганской области начало пожароопасного сезона». Это постановление разработано на основе анализа схода снежного покрова и призвано координировать действия различных органов власти для предотвращения возможных пожарных рисков.

Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области раньше чем обычно запретят жарить шашлыки. Это случится уже 5 апреля, на пять дней раньше обычного.

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На территории Курганской области с 5 апреля 2025 года официально начнется пожароопасный сезон. В рамках этого режима, согласно правилам, в лесах нельзя разводить огонь и жарить шашлыки. Информация об этом содержится в постановлении губернатора Курганской области. В документе говорится: «Установить с 5 апреля 2025 года на территории Курганской области начало пожароопасного сезона». Это постановление разработано на основе анализа схода снежного покрова и призвано координировать действия различных органов власти для предотвращения возможных пожарных рисков. Среди нарушений правил пожарной безопасности выделяют (для граждан): разведение костров в неположенном месте (штраф от 15 до 30 тысяч рублей), захламление участков и прилегающих территорий (штраф до пяти тысяч рублей), неисправные электроприборы и печное отопление (штраф от пяти до 20 тысяч рублей), отсутствие первичных средств пожаротушения (штраф от двух до трех тысяч рублей). В случае серьезного пожара с пострадавшими или крупным материальным ущербом виновник может понести и уголовную ответственность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области раньше чем обычно запретят жарить шашлыки. Это случится уже 5 апреля, на пять дней раньше обычного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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