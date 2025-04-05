В Курганской области на 2025 год установлен запрет для работодателей на привлечение иностранных граждан с патентами на некоторые виды работ. В перечень попали: городской транспорт, такси, образовательные организации, гостиницы. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале правовой информации.
«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами на территории Курганской области иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности: производство детского питания и диетических пищевых продуктов; перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, легковое такси и аренда легковых автомобилей с водителем; деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания; деятельность по трудоустройству и подбору персонала; образование», — указано в постановлении губернатора Курганского области Вадима Шумкова. Выполнить требование работодатели должны в течении 60 дней.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике. Постановление принято в соответствии с федеральным законодательством, в целях приоритетного трудоустройства российских граждан и защиты национального рынка труда.
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