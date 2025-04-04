В Перми второй за неделю случай падения ребенка из окна дома

В Перми госпитализировали выпавшего из окна пятиэтажного дома ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок доставлен в больницу
Ребенок доставлен в больницу Фото:

В Перми произошел второй за неделю случай падения  из окна многоквартирного жилого дома несовершеннолетнего. О случившемся сообщается в соцсетях. 

«По адресу улица Маршала Рыбалко, 93 из окна пятиэтажного дома выпал мальчик», —сказано в telegram-канале «Реальный Закамск». По информации очевидцев, малышу около четырех лет, после падения он был госпитализирован. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что прокомментируют указанную информацию позднее. 

31 марта в Перми погиб ребенок, выпавший из окна жилого дома. После этого заведующие детскими садами города выступили с открытым обращением к родителям. Они призывали взрослых убедиться в том, что их дети не имеют доступа к окнам и подоконникам.

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В Перми произошел второй за неделю случай падения  из окна многоквартирного жилого дома несовершеннолетнего. О случившемся сообщается в соцсетях.  «По адресу улица Маршала Рыбалко, 93 из окна пятиэтажного дома выпал мальчик», —сказано в telegram-канале «Реальный Закамск». По информации очевидцев, малышу около четырех лет, после падения он был госпитализирован. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что прокомментируют указанную информацию позднее.  31 марта в Перми погиб ребенок, выпавший из окна жилого дома. После этого заведующие детскими садами города выступили с открытым обращением к родителям. Они призывали взрослых убедиться в том, что их дети не имеют доступа к окнам и подоконникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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