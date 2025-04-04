В Перми второй за неделю случай падения ребенка из окна дома

В Перми произошел второй за неделю случай падения из окна многоквартирного жилого дома несовершеннолетнего. О случившемся сообщается в соцсетях.
«По адресу улица Маршала Рыбалко, 93 из окна пятиэтажного дома выпал мальчик», —сказано в telegram-канале «Реальный Закамск». По информации очевидцев, малышу около четырех лет, после падения он был госпитализирован. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что прокомментируют указанную информацию позднее.
31 марта в Перми погиб ребенок, выпавший из окна жилого дома. После этого заведующие детскими садами города выступили с открытым обращением к родителям. Они призывали взрослых убедиться в том, что их дети не имеют доступа к окнам и подоконникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!