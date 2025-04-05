Соседов рассказал, как должны разрешить конфликт с Азизой на «Суперстаре»

Конфликт в финале «Суперстара», кажется, и не думает утихать. Напомним, певица Азиза, которая занимала лидирующую позицию на протяжении всего сезона, неожиданно оказалась на третьем месте. Лера Кудрявцева отчитала артистку за смс-сообщения в три часа ночи. В результате за свой финальный номер Азиза получила скромные пять баллов. Сразу после выхода программы в эфир началось народное негодование: зрители требуют пересмотреть результаты конкурса.
Как стало известно, руководство проекта сегодня объявило о начале голосования за приз зрительских симпатий. В данный момент в нем лидирует Азиза. Член жюри конкурса Сергей Соседов заявил нашему журналисту: конфликт на «Суперстаре» должен разрешиться по-другому.
Я считаю, что в сложившейся ситуации продюсер шоу должен вручить второй приз победителя Азизе, — заявил Сергей. — Не Приз зрительских симпатий, а именно второй приз победителя. Такого накала страстей не было никогда за всю историю проекта. У меня разрываются телефоны, я вынужден даже их выключать. Леру в три часа ночи Азиза побеспокоила смс-сообщением, а мне вообще не дают спать! Звонят без конца! Ничего смешного в этом нет: я с раннего утра вынужден отвечать на звонки. Люди возмущены. Они беспокоятся, переживают, говорят, что такое недопустимо. И благодарят меня, что я открыто об этом заявил.
По словам Сергея, второй приз победителя Азизе необходимо вручить в первой программе нового сезона «Суперстара!», старт которого должен начаться в конце весны — начале лета.
Никто не думал, что с Азизой поведут себя так бесцеремонно, — говорит Сергей. — Здесь людей возмущает не столько тот факт, что ей не дали победу, а то, что ее унизили. Прилюдно отчитали, как какую-то двоечную школьную, как падшую женщину. И кто отчитал? Это вообще туши огни! Вот это народ возмущает. Можно было все сделать красиво. Но профессионально к Азизе не придерешься. Она все сделала ярко, мощно, с душой.
Соседов говорит, что созванивался с Азизой после финального выпуска «Суперстара!». По словам музыкального критика, звезда с головой ушла в работу.
Мы с ней разговаривали, когда она находилась на гастролях в Петербурге, — объясняет Сергей. – Аза благодарила меня за поддержку. «Я, говорит, восхищена твоим стоицизмом, как ты отбиваешь удары!». Столько мне слов наговорила хороших. Сказала, что она не удивлена результатами финала. Мол, она знала, что так будет: другого и не ждала. Но это она мне и раньше говорила.
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