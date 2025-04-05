В Салехарде прошла церемония, на которой Герой России Рустам Сайфуллин вручил ордена Мужества семьям погибших бойцов. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.
Как сообщает в своем telegram-канале Алексей Титовский, среди награжденных посмертно были рядовые Алексей Кали, Дамир Буриев, Петр Альгамов и Илья Тобольчин. Эти молодые люди служили в мотострелковом отделении и отличились особым мужеством и героизмом в боевых действиях.
Рустам Сайфуллин, проводя церемонию, выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность памяти о подвиге их близких. Он отметил, что каждый из этих бойцов по праву заслужил высокую награду и что их жертва не будет забыта.
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