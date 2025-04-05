05 апреля 2025
04 апреля 2025

В Салехарде прошла церемония вручения орденов Мужества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семьям погибших вручили ордена Мужества
Семьям погибших вручили ордена Мужества Фото:

В Салехарде прошла церемония, на которой Герой России Рустам Сайфуллин вручил ордена Мужества семьям погибших бойцов. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский. 

Как сообщает в своем telegram-канале Алексей Титовский, среди награжденных посмертно были рядовые Алексей Кали, Дамир Буриев, Петр Альгамов и Илья Тобольчин. Эти молодые люди служили в мотострелковом отделении и отличились особым мужеством и героизмом в боевых действиях.

Рустам Сайфуллин, проводя церемонию, выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность памяти о подвиге их близких. Он отметил, что каждый из этих бойцов по праву заслужил высокую награду и что их жертва не будет забыта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде прошла церемония, на которой Герой России Рустам Сайфуллин вручил ордена Мужества семьям погибших бойцов. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский.  Как сообщает в своем telegram-канале Алексей Титовский, среди награжденных посмертно были рядовые Алексей Кали, Дамир Буриев, Петр Альгамов и Илья Тобольчин. Эти молодые люди служили в мотострелковом отделении и отличились особым мужеством и героизмом в боевых действиях. Рустам Сайфуллин, проводя церемонию, выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность памяти о подвиге их близких. Он отметил, что каждый из этих бойцов по праву заслужил высокую награду и что их жертва не будет забыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...