Названа медианная цена вторичной челябинской квартиры, покупаемой без ипотеки

Челябинская область вошла в топ-10 регионов России, на долю которых приходится максимальное число сделок на вторичном рынке недвижимости без использования ипотеки. При этом медианная стоимость покупаемой без привлечения кредитных средств вторичной квартиры — 3,6 млн рублей. Исследование о динамике спроса на квартиры без использования ипотеки опубликовал аналитический центр «Домклик» Сбербанка.
«Доля Челябинской области в общем количестве сделок в РФ со вторичным жильем, совершаемых без использования ипотеки, — в первом квартале 2025 года на уровне 2,5%. При этом медианная стоимость приобретаемой квартиры — 3,6 млн рублей, а медианная площадь — 41,6 квадратных метра», — говорится в исследовании «Домклика».
Чаще всего готовые квартиры на вторичном рынке без оформления ипотеки покупают жители Москвы (почти 18%), Московской области (14,2%) и Санкт-Петербурга (7,3%). На четвертом месте — Свердловская область, на долю которой приходится 4,3% таких сделок. В целом со второй половины 2023 года доля неипотечных сделок по вторичному жилью увеличилась более чем в три раза, превысив 40% к концу первого квартала 2025 года.
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