В центре Перми продается стоматологическая клиника по цене квартиры

В Свердловском районе Перми на улице Глеба Успенского продается круглосуточная стоматологическая клиника. Цена готового бизнеса — 2 млн рублей, что равняется средней цене однокомнатной квартиры в отдаленном районе краевой столицы.
«Продается стоматологическая клиника на три кресла. Стоматологические установки и рентген-оборудование европейского, китайского производства и США. Стоимость — 2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
По указанному в объявлении адресу находится стоматологическая студия «Ваш доктор». По словам владельца бизнеса, помещение 144 квадратных метра находится в аренде и имеет отдельный вход. Стоимость аренды — 130 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается кофейня — кондитерская по цене квартиры. Стоимость производства кондитерских изделий составляет 2,85 млн рублей.
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