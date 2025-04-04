В центре Перми продается стоматологическая клиника по цене квартиры

В Перми стоматклиника на три кресла продается за 2 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Помещение клиники находится в аренде и имеет отдельный вход
Помещение клиники находится в аренде и имеет отдельный вход Фото:

В Свердловском районе Перми на улице Глеба Успенского продается круглосуточная стоматологическая клиника. Цена готового бизнеса — 2 млн рублей, что равняется средней цене однокомнатной квартиры в отдаленном районе краевой столицы.

«Продается стоматологическая клиника на три кресла. Стоматологические установки и рентген-оборудование европейского, китайского производства и США. Стоимость — 2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

По указанному в объявлении адресу находится стоматологическая студия «Ваш доктор». По словам владельца бизнеса, помещение 144 квадратных метра находится в аренде и имеет отдельный вход. Стоимость аренды — 130 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается кофейня — кондитерская по цене квартиры. Стоимость производства кондитерских изделий составляет 2,85 млн рублей.

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В Свердловском районе Перми на улице Глеба Успенского продается круглосуточная стоматологическая клиника. Цена готового бизнеса — 2 млн рублей, что равняется средней цене однокомнатной квартиры в отдаленном районе краевой столицы. «Продается стоматологическая клиника на три кресла. Стоматологические установки и рентген-оборудование европейского, китайского производства и США. Стоимость — 2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По указанному в объявлении адресу находится стоматологическая студия «Ваш доктор». По словам владельца бизнеса, помещение 144 квадратных метра находится в аренде и имеет отдельный вход. Стоимость аренды — 130 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается кофейня — кондитерская по цене квартиры. Стоимость производства кондитерских изделий составляет 2,85 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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