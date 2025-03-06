06 марта 2025

В Перми продается прибыльная кофейня — кондитерская по цене квартиры

Стоимость производства кондитерских изделий в Перми составляет 2.85 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль заведения составляет 190 тысяч рублей в месяц
Прибыль заведения составляет 190 тысяч рублей в месяц Фото:

В Перми в микрорайоне Парковый продается кофейня — кондитерская. Стоимость бизнеса составляет 2,85 млн рублей. Примерно столько же сейчас стоит однокомнатная квартира в отдаленном районе Перми. Окупаемость бизнеса — 18 месяцев.

«Продается действующая кофейня — кондитерская с производством полного цикла. Готовый прибыльный бизнес по цене оборудования. В настоящее время в штате два кондитера и два бариста. Площадь помещения 109 квадратных метров, помещение в аренде. Стоимость — 2 850 000 рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Выручка заведения составляет 800 000 рублей в месяц. Прибыль — 190 000 рублей. Оборудование двух цехов и зала находятся в собственности. Причиной продажи указано разногласие с партнером по бизнесу.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается известная сеть кофеен по цене квартиры. Три кофейни в центре Перми продают за 4,5 млн рублей.

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В Перми в микрорайоне Парковый продается кофейня — кондитерская. Стоимость бизнеса составляет 2,85 млн рублей. Примерно столько же сейчас стоит однокомнатная квартира в отдаленном районе Перми. Окупаемость бизнеса — 18 месяцев. «Продается действующая кофейня — кондитерская с производством полного цикла. Готовый прибыльный бизнес по цене оборудования. В настоящее время в штате два кондитера и два бариста. Площадь помещения 109 квадратных метров, помещение в аренде. Стоимость — 2 850 000 рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Выручка заведения составляет 800 000 рублей в месяц. Прибыль — 190 000 рублей. Оборудование двух цехов и зала находятся в собственности. Причиной продажи указано разногласие с партнером по бизнесу. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается известная сеть кофеен по цене квартиры. Три кофейни в центре Перми продают за 4,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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