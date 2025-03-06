В Перми продается прибыльная кофейня — кондитерская по цене квартиры

В Перми в микрорайоне Парковый продается кофейня — кондитерская. Стоимость бизнеса составляет 2,85 млн рублей. Примерно столько же сейчас стоит однокомнатная квартира в отдаленном районе Перми. Окупаемость бизнеса — 18 месяцев.
«Продается действующая кофейня — кондитерская с производством полного цикла. Готовый прибыльный бизнес по цене оборудования. В настоящее время в штате два кондитера и два бариста. Площадь помещения 109 квадратных метров, помещение в аренде. Стоимость — 2 850 000 рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Выручка заведения составляет 800 000 рублей в месяц. Прибыль — 190 000 рублей. Оборудование двух цехов и зала находятся в собственности. Причиной продажи указано разногласие с партнером по бизнесу.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается известная сеть кофеен по цене квартиры. Три кофейни в центре Перми продают за 4,5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!