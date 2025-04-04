Экс-сотруднику МО Чекмазову вынесли приговор по делу о взятках

Чекмазова признали виновным в получении взяток
Военный суд вынес приговор бывшему сотруднику Министерства обороны Андрею Чекмазову, в виде семи лет лишения свободы в колонии. Об этом сообщает его адвокат.
«Военный суд приговорил экс-сотрудника Минобороны Чекмазова к семи годам колонии», — передает ТАСС слова адвоката. Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму 16 миллионов рублей.
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