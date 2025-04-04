Миниатюрный райцентр появился на набережной Саргина в Тарко-Сале (ЯНАО). Арт-объект посвящен развитию города и геологическому освоению и открытиям, сообщил в своих социальных сетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников.
«На набережной Саргина появился новый арт-объект. Открыли сегодня макет Тарко-Сале — постарались детально воссоздать период основания и развития районного центра. Особое внимание уделили геологическому освоению и открытиям», — написал Трапезников в своем telegram-канале.
Макет отражает первую инфраструктуру города, а также флот, авиацию и сельское хозяйство. URA.RU сообщало, что летом 2025 года в Тарко-Сале отремонтируют пять домов, построят новую баню и кафе.
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