В ЯНАО появился уникальный макет райцентра. Фото

На набережной Саргина в Тарко-Сале появился макет города
© Служба новостей «URA.RU»
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Макет Тарко-Сале появился в ЯНАО
Макет Тарко-Сале появился в ЯНАО Фото:

Миниатюрный райцентр появился на набережной Саргина в Тарко-Сале (ЯНАО). Арт-объект посвящен развитию города и геологическому освоению и открытиям, сообщил в своих социальных сетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников.

«На набережной Саргина появился новый арт-объект. Открыли сегодня макет Тарко-Сале — постарались детально воссоздать период основания и развития районного центра. Особое внимание уделили геологическому освоению и открытиям», — написал Трапезников в своем telegram-канале.

Макет отражает первую инфраструктуру города, а также флот, авиацию и сельское хозяйство. URA.RU сообщало, что летом 2025 года в Тарко-Сале отремонтируют пять домов, построят новую баню и кафе.

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Миниатюрный райцентр появился на набережной Саргина в Тарко-Сале (ЯНАО). Арт-объект посвящен развитию города и геологическому освоению и открытиям, сообщил в своих социальных сетях глава Пуровского района Кирилл Трапезников. «На набережной Саргина появился новый арт-объект. Открыли сегодня макет Тарко-Сале — постарались детально воссоздать период основания и развития районного центра. Особое внимание уделили геологическому освоению и открытиям», — написал Трапезников в своем telegram-канале. Макет отражает первую инфраструктуру города, а также флот, авиацию и сельское хозяйство. URA.RU сообщало, что летом 2025 года в Тарко-Сале отремонтируют пять домов, построят новую баню и кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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