Следователи назвали причины падения ребенка из окна дома в Перми

В Кировском районе Перми следователями проводится процессуальная проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома. Установлено, что днем 4 апреля мальчик находился в квартире, расположенной на пятом этаже вместе со старшим братом 2009 года рождения.
«Оставшись на недолгое время без его присмотра, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медпомощь», — сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.
Сейчас проводится опрос очевидцев. Следователи осматривают место происшествия.
Ранее URA.RU сообщало о том, что это второй подобный случай за неделю. 31 марта в Перми погиб ребенок, выпавший из окна жилого дома. После этого заведующие детскими садами города выступили с открытым обращением к родителям. Они призывали взрослых убедиться в том, что их дети не имеют доступа к окнам и подоконникам.
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