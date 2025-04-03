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21:21
В Петербурге депутаты обсудили создание единой системы по отслеживанию мигрантов
20:38
Силовики задержали владельца одного из крупнейших производств масла в РФ Фосмана
20:24
То снег, то дождь: где провести выходные, чтобы почувствовать весну. Инфографика
Нелегальные мигранты захватывают подвалы и чердаки жилых домов
19:27
Очередной рейд проходит в Апраксином дворе Петербурга
18:35
Собака забежала в электричку Петербург — Великий Новгород, хозяев ищут. Фото
18:24
Путин обратил внимание на состояние школы при Петербургской консерватории
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
17:31
Петербургский суд оштрафовал пилота и владельца самолета за опасную авиапрогулку
17:17
Петербургский депутат предложил запретить семьям чиновников учиться за границей
3
14:56
Петербурженка заключила три фиктивных брака с мигрантами
1
Инициативам по повышению рождаемости нужен «тест на адекватность»
14:17
На Васильевском острове в Петербурге завершена модернизация теплосети
14:08
Петербургский суд арестовал киллера, совершившего убийство в 2011 году
13:40
В Петербурге задержан сын рэпера из нулевых, обманувший 90-летнего доцента
В Госдуме предлагают продлить пособия многодетным
13:21
Под Петербургом неизвестные избили мужчину и выстрелили в него
12:09
Жители Петербурга смогут подавать жалобы на УК через QR-коды
2
11:57
В Петербурге на помойке нашли уникальные старинные газеты 19 века
1
Нужен ли России учет преступлений мигрантов по национальности
11:40
В Петербурге разыскивается житель Дагестана, убивший женщину молотком
11:33
В петербургском СИЗО подросток проломил голову сокамернику
07:10
Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров
7
Доллара по 80 рублей больше не будет
03 апреля 2025
20:37
В Петербурге нашелся пропавший щенок, забравшийся в электричку
18:47
В Петербурге продан проходческий щит для метро за 309 миллионов
18:44
Для семей с детьми предложили ввести особые звания
5
Как кризис на рынке повлияет на стоимость авто
18:25
Пермяки научились защищаться от киберугроз и заместили импортное ИТ-оборудование
17:56
В Петербурге пойман «теневой» банкир, который перевел за границу 282 млн рублей
17:15
Петербургский вор барельефов с кладбища заключен под стражу
«Крестопад» в России: почему исчезают кресты с фотографий храмов
16:48
Замглавврача больницы Ленобласти украл 700 тысяч, выделенные сотруднику на СВО
2
16:34
Автодилеры назвали самый популярный в РФ сервис для проверки машин с пробегом
2
15:39
Петербург поможет гасить ипотеку семьям, родившим третьего ребенка