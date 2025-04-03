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19:45
В ХМАО за бесценок продают вахтовый городок на нефтяном месторождении
19:42
В ХМАО во время лыжного марафона будут работать бесплатные автобусы
18:54
Прибыль компаний по продаже спецтехники миллиардера из ХМАО за год упала в два раза
Нелегальные мигранты захватывают подвалы и чердаки жилых домов
18:32
В ХМАО ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны
18:30
Победителей «Школьной лыжной лиги» в ХМАО наградили уникальными экомедалями
17:34
В Нижневартовске педагоги жалуются на поведение директора учебного центра
Депутат думы ХМАО сделал заявление о приговоре суда из-за наличия у него ВНЖ Италии
16:35
Самых дорогих щенков в ХМАО продают за 200 тысяч рублей. Фото
16:30
В ХМАО мошенники обещают жителям за деньги устроить на работу в «Сургутнефтегаз»
16:07
Мэрия Сургута сделала заявление после ЧП с избиением подростка бандой сверстников
Почему российские туристы массово едут отдыхать в Арктику
15:53
Жители ХМАО распродают товары популярного шведского бренда по низким ценам. Скрин
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15:19
В ХМАО иностранка сколотила ОПГ для легализации мигрантов
14:59
Жительница ХМАО выиграла 5 миллионов рублей в лотерею, послушав совет астролога
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Слухи ХМАО: депутат мстит вице-губернатору
14:44
В ХМАО банда подростков глумилась над сверстником и угрожала ему убийством
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14:37
В Ханты-Мансийске стремительно растет население
14:22
В ХМАО резко выросли цены на загородную недвижимость
Депутат думы ХМАО признан виновным в сокрытии вида на жительство в Евросоюзе. Видео
13:07
Семейная пара создала наркосеть в городах ХМАО. Видео
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12:22
Мэр Нефтеюганска раскрыл, когда школьники выходят на учебу с дистанта
12:00
В ХМАО суды признали виновными жительниц за контрабанду таблеток для похудения
Губернатор ХМАО изменил формат отчета о работе перед окружным парламентом. Инсайд
11:10
Скрывший данные о ВНЖ Италии депутат думы ХМАО не пришел на оглашение приговора
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11:09
ГАИ ХМАО предупредило водителей об опасности на дорогах из-за непогоды
10:38
В ХМАО нелегальная мигрантка попалась полиции, когда пришла сдавать экзамен на водительские права
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Сплавы по горным рекам и книги про разведку: как чиновники правительства ХМАО любят проводить отпуска
09:59
В ХМАО суд заставил студента выплатить штраф университету
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07:55
В ХМАО пенсионерка лишилась всех накоплений, поверив в легенду мошенников
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07:10
Эксперт раскрыл, как сэкономить при оплате зарубежных туров
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Оплата ленд-лиза и рыба в клюкве: как жители Ханты-Мансийска ковали Победу в тылу. Видео
06:03
На двух трассах в ХМАО ограничили скорость из-за непогоды
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01:29
В ХМАО завершился первый модуль программы «Герои Югры»
03 апреля 2025
20:18
Из Ставрополя в Сургут запустят прямой авиарейс
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