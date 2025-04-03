В Тюменской области пройдет прощание с двумя бойцами СВО, один из которых погиб меньше, чем через месяц после заключения контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщают в telegram-каналах администрации Уватского и Нижнетавдинского районов
«Простились с Евгением Хребтовым. Он отправился в зону СВО 12 декабря 2024 года. А 9 января погиб, выполняя задачи спецоперации», — говорится в сообщении из Уватского района.
В Нижнетавдинском же районе 7 апреля предстоит проститься с Петром Коваленко. Мужчина служит старшим стрелком парашютно-десантного отделения. В зону СВО он ушел в ноябре 2023 года. Погиб в сентябре 2024 на территории Курской области
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