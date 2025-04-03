03 апреля 2025

Под Тюменью простились с бойцом СВО, прослужившим меньше месяца. Фото

В Тюменской области пройдет прощание сразу с двумя бойцами СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание состоялось в Уватском районе
Прощание состоялось в Уватском районе Фото:

В Тюменской области пройдет прощание с двумя бойцами СВО, один из которых погиб меньше, чем через месяц после заключения контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщают в telegram-каналах администрации Уватского и Нижнетавдинского районов

«Простились с Евгением Хребтовым. Он отправился в зону СВО 12 декабря 2024 года. А 9 января погиб, выполняя задачи спецоперации», — говорится в сообщении из Уватского района.

В Нижнетавдинском же районе 7 апреля предстоит проститься с Петром Коваленко. Мужчина служит старшим стрелком парашютно-десантного отделения. В зону СВО он ушел в ноябре 2023 года. Погиб в сентябре 2024 на территории Курской области

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В Тюменской области пройдет прощание с двумя бойцами СВО, один из которых погиб меньше, чем через месяц после заключения контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщают в telegram-каналах администрации Уватского и Нижнетавдинского районов «Простились с Евгением Хребтовым. Он отправился в зону СВО 12 декабря 2024 года. А 9 января погиб, выполняя задачи спецоперации», — говорится в сообщении из Уватского района. В Нижнетавдинском же районе 7 апреля предстоит проститься с Петром Коваленко. Мужчина служит старшим стрелком парашютно-десантного отделения. В зону СВО он ушел в ноябре 2023 года. Погиб в сентябре 2024 на территории Курской области
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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