Шумков назвал сроки поступления выплат ветеранам

Региональные выплаты начали перечислять ветеранам ко Дню Победы в Курганской области. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«В области начали перечисление региональных выплат ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, участникам спецоперации. Тем, кто получает выплаты на карту, они придут в течение недели. Тем, кто через почтовые отделения — до 1 мая», — сообщил глава области в своем telegram-канале.
Шумков уточнил, что, если по какой-либо причине у ветеранов возникнут трудности с получением выплат, проблемы будут решаться адресно. Он добавил, что участники, инвалиды войны, их вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей, труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники фашизма — по 55 тысяч рублей дополнительно к таким же выплатам по указу президента. Всем ветеранам боевых действий, участникам спецоперации, проживающим в Курганской области будет перечислено по 10 тысяч рублей, написал Шумков.
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