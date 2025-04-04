Такое явление является редкостью для весны
Вечером 4 апреля в небе жители Екатеринбурга заметили ярко-желтый столб света. Фотографиями явления делятся очевидцы в соцсетях.
Световой столб появился из-за резкого похолодания — в воздухе образуются плоские ледяные кристаллы, от которых отражается свет и появляется такой оптический эффект. Для весны это редкое явление, так как обычно в это время года уже стабильно тепло.
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