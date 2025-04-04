04 апреля 2025

Редкое явление заметили в небе Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Такое явление является редкостью для весны
Такое явление является редкостью для весны Фото:

Вечером 4 апреля в небе жители Екатеринбурга заметили ярко-желтый столб света. Фотографиями явления делятся очевидцы в соцсетях.

Световой столб появился из-за резкого похолодания — в воздухе образуются плоские ледяные кристаллы, от которых отражается свет и появляется такой оптический эффект. Для весны это редкое явление, так как обычно в это время года уже стабильно тепло.

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Вечером 4 апреля в небе жители Екатеринбурга заметили ярко-желтый столб света. Фотографиями явления делятся очевидцы в соцсетях. Световой столб появился из-за резкого похолодания — в воздухе образуются плоские ледяные кристаллы, от которых отражается свет и появляется такой оптический эффект. Для весны это редкое явление, так как обычно в это время года уже стабильно тепло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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