04 апреля 2025

Российских спортсменов начнут готовить к Олимпиаде-2028

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Спортсмены из России начнут подготовку к Олимпиаде-2028
Спортсмены из России начнут подготовку к Олимпиаде-2028 Фото:

Министерство спорта России разрабатывает специализированную программу, направленную на подготовку российских атлетов к участию в Олимпийских играх 2028 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Минспортом России разработана программа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года», — заявил Чернышенко во время 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его слова передает РИА Новости. 

В ходе своего рабочего визита на Кубу Чернышенко также подчеркнул, что программа ориентирована на адаптацию спортсменов к условиям, в которых пройдут Игры. Именно это является ключевым аспектом их подготовки. Олимпийские игры 2028 года запланированы с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что уверен в участии российских спортсменов на Играх в 2028 году. Он также выразил уверенность в том, что сборная будет выступать под национальным флагом, передает RT

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Министерство спорта России разрабатывает специализированную программу, направленную на подготовку российских атлетов к участию в Олимпийских играх 2028 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Минспортом России разработана программа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года», — заявил Чернышенко во время 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его слова передает РИА Новости.  В ходе своего рабочего визита на Кубу Чернышенко также подчеркнул, что программа ориентирована на адаптацию спортсменов к условиям, в которых пройдут Игры. Именно это является ключевым аспектом их подготовки. Олимпийские игры 2028 года запланированы с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США). Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что уверен в участии российских спортсменов на Играх в 2028 году. Он также выразил уверенность в том, что сборная будет выступать под национальным флагом, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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