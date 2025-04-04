Российских спортсменов начнут готовить к Олимпиаде-2028

Министерство спорта России разрабатывает специализированную программу, направленную на подготовку российских атлетов к участию в Олимпийских играх 2028 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Минспортом России разработана программа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года», — заявил Чернышенко во время 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его слова передает РИА Новости.
В ходе своего рабочего визита на Кубу Чернышенко также подчеркнул, что программа ориентирована на адаптацию спортсменов к условиям, в которых пройдут Игры. Именно это является ключевым аспектом их подготовки. Олимпийские игры 2028 года запланированы с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).
Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что уверен в участии российских спортсменов на Играх в 2028 году. Он также выразил уверенность в том, что сборная будет выступать под национальным флагом, передает RT.
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