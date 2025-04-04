Вьетнам прогнулся под Трампа и отменит пошлины

Вьетнам собирается отменить все таможенные пошлины на товары из Соединенных Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Ранее глава Белого дома анонсировал пошлины на импорт вьетнамских товаров в размере 46%.
«Провел телефонный разговор с генсеком ЦК компартии Вьетнама То Ламом. Он хочет снизить свои пошлины в торговле с США до нуля», — рассказал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер надеется на встречу с То Ламом в ближайшее время.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что Трамп «жестко нагнул» мировую торговую систему. Он уточнил, что последствия будут глобальными, так как против товаров из США будут введены встречные тарифы.
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