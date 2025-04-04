Вопрос о размещении иностранных военных контингентов на территории Украины может быть решен через месяц. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
«Договоренность о развертывании сил за рубежом в рамках соглашения о прекращении огня может быть достигнута в течение месяца», — передает слова Зеленского SkyNews. Об этом он заявил после встречи с представителями вооруженных сил Великобритании и Франции.
Ранее британский журнал Unherd написал, что европейским странам необходимо пересмотреть свои намерения по размещению воинских подразделений на территории Украины. В частности, подобная идея должна быть отвергнута. Вместо этого предлагается, чтобы европейские лидеры сосредоточили усилия на обеспечении вооруженного нейтралитета Киева.
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