04 апреля 2025

Зеленский озвучил планы по размещению войск ЕС на Украине «через месяц»

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Зеленский заявил, что в скором времени на Украине разместят военных из Европы
Зеленский заявил, что в скором времени на Украине разместят военных из Европы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вопрос о размещении иностранных военных контингентов на территории Украины может быть решен через месяц. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский

«Договоренность о развертывании сил за рубежом в рамках соглашения о прекращении огня может быть достигнута в течение месяца», — передает слова Зеленского SkyNews. Об этом он заявил после встречи с представителями вооруженных сил Великобритании и Франции. 

Ранее британский журнал Unherd написал, что европейским странам необходимо пересмотреть свои намерения по размещению воинских подразделений на территории Украины. В частности, подобная идея должна быть отвергнута. Вместо этого предлагается, чтобы европейские лидеры сосредоточили усилия на обеспечении вооруженного нейтралитета Киева. 

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Вопрос о размещении иностранных военных контингентов на территории Украины может быть решен через месяц. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.  «Договоренность о развертывании сил за рубежом в рамках соглашения о прекращении огня может быть достигнута в течение месяца», — передает слова Зеленского SkyNews. Об этом он заявил после встречи с представителями вооруженных сил Великобритании и Франции.  Ранее британский журнал Unherd написал, что европейским странам необходимо пересмотреть свои намерения по размещению воинских подразделений на территории Украины. В частности, подобная идея должна быть отвергнута. Вместо этого предлагается, чтобы европейские лидеры сосредоточили усилия на обеспечении вооруженного нейтралитета Киева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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