Европа должна пересмотреть свои планы по вводу войск на Украину. Британское издание Unherd утверждает, что европейским странам следует отказаться от идеи формирования «перестраховочных сил» на украинской территории.
«Европа должна отказаться от ошибочного стремления сформировать перестраховочные силы», — говорится в материале издания. Там добавили, что вместо этого европейские политики должны сконцентрироваться на обеспечении вооруженного нейтралитета для Украины.
Ответственность за вооружение Киева все равно останется на европейских государствах, отмечает автор статьи. В Париже прошел саммит «коалиции желающих», на котором обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая присутствие миротворцев на украинской территории. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, Великобритания и Франция сталкиваются с трудностями в убеждении союзников отправить войска. Американские чиновники также отвергли этот план.
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