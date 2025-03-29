В Европе сделали неожиданное заявление о вводе войск на Украину

Unherd: Европа должна отойти от своего плана по введению войск на Украину
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Европа должна отказаться от ввода войск на Украину, пишет Unherd
Европа должна отказаться от ввода войск на Украину, пишет Unherd Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европа должна пересмотреть свои планы по вводу войск на Украину. Британское издание Unherd утверждает, что европейским странам следует отказаться от идеи формирования «перестраховочных сил» на украинской территории.

«Европа должна отказаться от ошибочного стремления сформировать перестраховочные силы», — говорится в материале издания. Там добавили, что вместо этого европейские политики должны сконцентрироваться на обеспечении вооруженного нейтралитета для Украины.

Ответственность за вооружение Киева все равно останется на европейских государствах, отмечает автор статьи. В Париже прошел саммит «коалиции желающих», на котором обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая присутствие миротворцев на украинской территории. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, Великобритания и Франция сталкиваются с трудностями в убеждении союзников отправить войска. Американские чиновники также отвергли этот план.

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Европа должна пересмотреть свои планы по вводу войск на Украину. Британское издание Unherd утверждает, что европейским странам следует отказаться от идеи формирования «перестраховочных сил» на украинской территории. «Европа должна отказаться от ошибочного стремления сформировать перестраховочные силы», — говорится в материале издания. Там добавили, что вместо этого европейские политики должны сконцентрироваться на обеспечении вооруженного нейтралитета для Украины. Ответственность за вооружение Киева все равно останется на европейских государствах, отмечает автор статьи. В Париже прошел саммит «коалиции желающих», на котором обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая присутствие миротворцев на украинской территории. Однако, как сообщает The Wall Street Journal, Великобритания и Франция сталкиваются с трудностями в убеждении союзников отправить войска. Американские чиновники также отвергли этот план.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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