Россия передаст Кубе десятки «Москвичей» для создания таксопарка

Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для организации таксопарка в Гаване. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
«В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта. Для этого российской стороной будет передано 50 автомобилей „Москвич“. Решения по финансированию проекта уже приняты», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Как сообщало URA.RU, ранее Дмитрий Чернышенко предлагал провести межправкомиссию с Кубой в рамках Международного форума «Россия». Усилия островного государства и РФ сосредоточены на развитии двустороннего сотрудничества, подчеркивал он.
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