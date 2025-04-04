04 апреля 2025

Россия передаст Кубе десятки «Москвичей» для создания таксопарка

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Россия предоставит Кубе полсотни «Москвичей»
Россия предоставит Кубе полсотни «Москвичей» Фото:

Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для организации таксопарка в Гаване. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта. Для этого российской стороной будет передано 50 автомобилей „Москвич“. Решения по финансированию проекта уже приняты», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Как сообщало URA.RU, ранее Дмитрий Чернышенко предлагал провести межправкомиссию с Кубой в рамках Международного форума «Россия». Усилия островного государства и РФ сосредоточены на развитии двустороннего сотрудничества, подчеркивал он.

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Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для организации таксопарка в Гаване. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках 22-й межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. «В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта. Для этого российской стороной будет передано 50 автомобилей „Москвич“. Решения по финансированию проекта уже приняты», — цитирует Чернышенко ТАСС. Как сообщало URA.RU, ранее Дмитрий Чернышенко предлагал провести межправкомиссию с Кубой в рамках Международного форума «Россия». Усилия островного государства и РФ сосредоточены на развитии двустороннего сотрудничества, подчеркивал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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