Чернышенко предложил укрепить отношения с Кубой на форуме «Россия»

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Технопром. Новосибирск, чернышенко дмитрий
Россия и Куба укрепляют торговые отношения, подчеркнул Дмитрий Чернышенко Фото:
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил провести межправкомиссию с Кубой в рамках Международного форума «Россия» в феврале следующего года. Это позволит укрепить двусторонние торговые отношения между странами. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

«Вице-премьер [Дмитрий Чернышенко] предложил провести 21-е заседание межправительственной комиссии во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума „Россия“», — отмечается в сообщении аппарата вице-премьера, передает ТАСС. Также Дмитрий Чернышенко встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

По словам Чернышенко, усилия Кубы и России сосредоточены на развитии двустороннего сотрудничества. «Наша плодотворная работа <…> дает ощутимые результаты. В 2023 году наметилась <…> динамика роста двусторонней торговли», — подчеркнул он. Российский лидер Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель в июне 2023 года достигли ряда договоренностей. Между странами также будет подписана программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества до 2030 года. В рамках нее планируется заключение контрактов Кубой с российскими компаниями и инвесторами.

В ходе совместной работы также планируется развитие проектов в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, развития туризма и не только. Страны также подписали рамочное межправительственное соглашение о поощрении участия российских инвесторов в проектах на Кубе.

В марте 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении международного форума «Россия». Он пройдет на территории ВДНХ. В рамках форума будут продемонстрированы важнейшие отрасли развития российской экономики.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил провести межправкомиссию с Кубой в рамках Международного форума «Россия» в феврале следующего года. Это позволит укрепить двусторонние торговые отношения между странами. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ. «Вице-премьер [Дмитрий Чернышенко] предложил провести 21-е заседание межправительственной комиссии во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях Международной выставки-форума „Россия“», — отмечается в сообщении аппарата вице-премьера, передает ТАСС. Также Дмитрий Чернышенко встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. По словам Чернышенко, усилия Кубы и России сосредоточены на развитии двустороннего сотрудничества. «Наша плодотворная работа <…> дает ощутимые результаты. В 2023 году наметилась <…> динамика роста двусторонней торговли», — подчеркнул он. Российский лидер Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель в июне 2023 года достигли ряда договоренностей. Между странами также будет подписана программа торгово-экономического и научно-технического сотрудничества до 2030 года. В рамках нее планируется заключение контрактов Кубой с российскими компаниями и инвесторами. В ходе совместной работы также планируется развитие проектов в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, развития туризма и не только. Страны также подписали рамочное межправительственное соглашение о поощрении участия российских инвесторов в проектах на Кубе. В марте 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении международного форума «Россия». Он пройдет на территории ВДНХ. В рамках форума будут продемонстрированы важнейшие отрасли развития российской экономики.
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